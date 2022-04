Interessanter Austausch über handwerkliche Berufsfelder

Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Arbeitskreis Bad Kreuznach der Unternehmerfrauen im Handwerk. Dazu gehören mitarbeitende Ehefrauen, Partnerinnen, Familienangehörige und Führungskräfte, aber auch selbstständige Unternehmerinnen. Kürzlich hatte SPD-Landtagsabgeordneter Michael Simon im Rahmen seiner Wahlkreisarbeit Mitglieder des Arbeitskreises um deren Vorsitzende Ute Speth in seinem Bürgerbüro in der Beinde 50 in Bad Kreuznach zu Gast. Die Frauen sind in den unterschiedlichsten Bereichen der Unternehmen eine tragende Säule für den Unternehmenserfolg. „Engagiert, kreativ und immer bereit zur Übernahme von Verantwortung, so habe ich die Damen erlebt.

Ein wirklich interessanter Austausch über vielfältige Themenstellungen des Handwerks und der Betriebe. Wir haben uns mit dem Thema Fachkräftegewinnung für das Handwerk beschäftigt und dabei einvernehmlich festgestellt, dass das Handwerk jungen Menschen große berufliche Chancen bietet“, so der Abgeordnete. Nicht zuletzt bestand Einigkeit, dass die Politik, gemeinsam mit dem Handwerk, die Bedeutung handwerklicher Berufsfelder noch stärker in der Öffentlichkeit zu kommunizieren müsse. Auch im Bereich der Bildungspolitik bestand Einigkeit darin, dass die berufliche Bildung einen sehr hohen Stellenwert genießen müsse. An allen weiterführenden Schulformen – auch an den Gymnasien – gelte es die duale Ausbildung, die Berufschancen im Handwerk und nicht zuletzt generell neben der Option eines Studiums auch die Berufsorientierung fest im Blick zu haben.

Bei dem Austausch ging es auch um die Themen Klimaschutz, die Digitalisierung in den Unternehmen sowie den Breitbandausbau und das schnelle Internet. Ein Komplex, der ebenfalls einen breiten Raum einnahm, war der Abbau von gerade für Kleinbetriebe oftmals belastender Bürokratie.

Beeindruckt war Simon nicht zuletzt davon, was die Unternehmerfrauen im Handwerk alles in ihrem Jahresprogramm anbieten. Neben dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung zu aktuellen Themen, gibt es tolle Informationsangebote zu den verschiedensten Bereichen, angefangen von der Rentenberatung, über das berufliche Wiedereingliederungsmanagement, Förderprogramme und Finanzierungen bis hin zu weiteren betrieblichen Themen aus der Praxis. Natürlich – auch ganz wichtig – kommen bei den Unternehmerfrauen auch die Gemeinschaft und gemeinsame Aktivitäten nicht zu kurz.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.ufh-badkreuznach.de