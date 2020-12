Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 10:03 Uhr

Rohullah Ahmadzai stammt aus Afghanistan und lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Von Beginn an war es ihm wichtig in Deutschland integriert zu sein.

Integration im Schäferhundeverein

Ihm war klar, dass zur Integration zwingend eine berufliche Tätigkeit gehört. So fand er Arbeit in einem Hunsrücker Unternehmen, dass er später, als sein Chef sich zur Ruhe setzte, übernahm. Doch nicht nur die Firma hat er von seinem früheren Chef übernommen, sondern der Chef steckte ihn auch mit seiner Liebe zu Schäferhunden an.

Dabei ist der Stellenwert des Hundes in Ahmadzais ursprünglichem Kulturkreis gar nicht sonderlich hoch. Die meisten Hunde leben dort als Straßenhunde. Er selbst hatte in Afghanistan nichts mit Hunden zu tun. Doch sein früherer Chef, der in Sachen Schäferhundesport in einer ganz hohen Liga in Deutschland spielt, hatte ihn schnell infiziert. Klar, dass sein früherer Chef ihm einen Schäferhund ans Herz legte. Von Beginn an gehörte Ahmadzais Schäferhund mit zur Familie. Als er als junger Welpe abgeholt wurde, waren beide Töchter von Ahmadzai dabei. „Wenn heute das Baby weint, gibt der Hund Signal“, erzählt Ahmadzais.

Als er seinen Hund bekam, war er beruflich längst integriert. Ehrgeizig wie Ahmadzais ist, wollte er natürlich in Sachen Hundeausbildung alles richtig machen. Da war es eine glückliche Fügung, dass er Kontakt zur Ortsgruppe Norheim des Vereins für deutsche Schäferhunde bekam. Schnell wurde er im Verein heimisch, wobei er gleich beim ersten Kennenlernen Mitglied werden wollte. Dagegen hatte der Verein erst einmal sein Veto eingelegt. „Wir mussten ja auch schauen, ob es passt mit uns“, erzählt Vorsitzender Werner Waack. Es passte und seit Jahren ist Ahmadzais einer der eifrigsten Mitglieder im Verein. Eigentlich ist Ahmadzais viel zu gutmütig. Sowohl zum Hund, wie Ausbildungswartin Jessica Bärwolf weiß, als auch im Verein. Denn immer wenn Arbeitseinsätze anstehen, dann ist Ahmadzais als einer der ersten dabei. „Ich bin froh, dass es solche Vereine wie den Schäferhundeverein in Norheim gibt“, sagt er. Auch im Verein ist man über den Hundebegeisterten aus Afghanistan mehr als glücklich. Vorsitzender Waack ist natürlich begeistert, wie hier Integration auch über die Liebe zum Hund gelungen ist. Wobei Ahmadzais schon die Verwandschaft wie seinen Neffen Rahman Niazi mit dem Hundebazillus angesteckt hat.