Helmut Kreis seit 50 Jahren bei der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 09:31 Uhr

Ein wirklich bemerkenswertes Jubiläum feiert Helmut Kreis bei der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke. Vor fünfzig Jahren startete Helmut Kreis ins Berufsleben im Unternehmen und ist ihm bis zum heutigen Tage treu geblieben.

Am 1. August 1970 begann er seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker bei der damaligen Städtische Betriebs- und Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach. Im Jahr 1994 erfolgte die Überleitung von der Stadtwerke Bad Kreuznach in die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach.

Herr Kreis durchlief die Karriereleiter mit Bravour. Nach der Ausbildung wurde der Kraftfahrzeugmechaniker zum Vorarbeiter, zum Gruppenleiter bis letztendlich zum Abteilungsleiter ernannt. „Es waren fünfzig abwechslungsreiche Jahre, ich habe mich immer sehr wohl in der Unternehmensgruppe gefühlt“, sagt er rückblickend auf fünf Jahrzehnte.

„50 Jahre in einem Unternehmen, das ist ein sehr besonderes Jubiläum. Vielen Dank für die langjährige Treue und den Einsatz. Vor allem unser Parken-Bereich, für den Helmut Kreis verantwortlich ist, mit all den Parkplätzen und Parkhäusern in der Stadt, macht Mobilität einfach. Darüber hinaus ist er für den kompletten Fuhrpark der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke verantwortlich“, freut sich Klaus-Dieter Dreesbach, stellvertretender Geschäftsführer.