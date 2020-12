Haus St. Josef begrüßt drei Auszubildende

Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 12:26 Uhr

Kürzlich haben drei junge Leute ihre Ausbildung im Haus St. Josef in Bad Kreuznach begonnen. Tamara Skibinski, Janek Matenaar und Niklas Gerhardt starteten ihre einjährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe.

Die Voraussetzungen zum Ausbildungsbeginn hatten alle drei erfüllt. Gefordert waren die Berufsreife und ein einjähriges soziales Praktikum beziehungsweise Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Niklas Gerhardt hatte sein FSJ im Haus St. Josef absolviert, umso mehr freute sich die Pflegedienstleiterin Christine Wegener darüber, dass er gerne weiterhin bleibt und die Ausbildung begonnen hat. Nadine Horch, im Team für die praxisnahe Ausbildung zuständig, hatte als Überraschung für den ersten Tag Schultüten besorgt und liebevoll mit Büroutensilien und Süßigkeiten gefüllt. Stellvertretend für das gesamte Team übergab sie die Tüten und alles Gute mit auf den Weg: „Wir wünschen Ihnen viel Spaß, Glück, verständnisvolle Kollegen und immer starke Nerven. Wir werden Sie in allen Bereichen unterstützen und sind immer für Sie da.“

Zum Kennenlernfrühstück waren neben Christine Wegener und Nadine Horch auch Diana Dietrich, stellvertretend für alle Wohnbereichsleitungen, gekommen. Sie freut sich über das Interesse der neuen Auszubildenden und auch sie stand für Fragen gerne zur Verfügung. Die angehenden Altenpflegehelfer werden berufsbegleitend jede Woche zwei bis drei Tage in die Berufsschule fahren Zum einen ist dies die BBS in Ingelheim und die Sophie-Scholl-Schule in Mainz.

Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es bei Einrichtungsleiter Michael Hartmann, Telefon 0671/372-7011, und Pflegedienstleiterin Christine Wegener, Telefon 0671/372-7013 und unter www.haus-stjosef.de.