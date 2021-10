Hans Gerhard Merkelbach finanziert Fitnesstrainer-B-Lizenz

Das Projekthaus-KH bietet seit 2013 direkte Jugendarbeit in der Neustadt sowie seit Januar 2019 zusätzlich an der Kirschsteinanlage an – im Auftrag des Stadtjugendamtes und des Jugendamtes des Kreises Bad Kreuznach. Eigentlich hatte die Sozialpädagogin Merkelbach nur um Unterstützung durch Fitnessgeräte bitten wollen, doch dieser kam damals spontan auf die Idee, ihr auch den neuntägigen Lehrgang zum Erwerb einer Fitnesstrainer-B-Lizenz zu finanzieren.

Vanessa Brenken trainiert bereits im „Sports“ und möchte im Auftrag des Projekthauses Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von elf bis 21 Jahren Fitness-Aktivitäten anbieten. Sie freut sich, dass durch das im Lehrgang erworbene Wissen auch die Verletzungsgefahr bei der beabsichtigten Nutzung von Geräte verringert werden kann. Merkelbach unterstützt Brenkens Fitnessangebote im Projekthaus-H zusätzlich durch Bereitstellung von Trainingsgeräten und Handeln im Wert von über 2000 Euro.