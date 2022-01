Grundlagen der Meditation erlernen

Entspannungskurs in Spabrücken. Ab Dienstag, 8. Februar, bis Dienstag, 8. März, insgesamt 5x 90 Minuten, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Kosten: 5 Euro pro Einheit. Leitung: Stephanie Tullius.

Info und Anmeldung bei Stephanie Tullius unter Telefon 06706/1554. Es gilt die Corona-2G-Plus-Regel.

Meditieren für Anfänger. In diesem Kurs erlernen Sie Grundlagen, Meditation in Ihren Tageslauf zu Integrieren. Ohne Mystifizierung und Religion. Termine am 2., 8. und 16. Februar jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Ort: Münchwald, Struthof 1. Preis nach Selbsteinschätzung. Leitung: Claudia Christ, Dipl. Psych., www.claudiachrist.de.

Info und Anmeldung bei Claudia Christ unter Telefon 06706/915 17 38 oder per E-Mail an post@claudiachrist.de. Es gilt die Corona-2G-Plus-Regel.

Meditationen bei Schmerzen und Beschwerden. In diesem Kurs lernen Sie verschiedene Meditationsübungen, die Ihnen im Umgang mit körperlichen Beschwerden helfen und Ihre Selbstheilungskräfte unterstützen können. Termine am 4., 11., 18. und 25. Februar, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Preis nach Selbsteinschätzung. Leitung: Claudia Christ, Dipl. Psych., www.claudiachrist.de.

Info und Anmeldung bei Claudia Christ, 06706/ 915 17 38 oder per E-Mail an post@claudiachrist.de. Es gilt die Corona-2G-Plus-Regel.

Wirbelsäulengymnastik, Fitness,Seniorengymnastik, Powertraining. In Spabrücken, Wallhausen, Windesheim und Argenschwang. Bis auf Powertraining sind die Kurse Präventivkurse und werden zu 100 Prozent von den Krankenkassen bezuschusst. Leitung: Natascha Kreer.

Info und Anmeldung bei Natascha Kreer unter Telefon 06706/349 000. Es gilt die Corona-2G-Plus-Regel.

Und endlich wieder ein super Konzert in der Hubertushalle in Münchwald! Am 12. März um 20 Uhr spielt für Sie das Josho Stephan Trio mit Joscho Stephan (Sologitarre), Sven Jungbeck (Rhythmusgitarre) und Volker Kamp (Kontrabass). Joscho Stephan prägt wie kein anderer den modernen Gypsy Swing durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse, rhythmischem Gespür und in atemberaubender Solotechnik! Er kombiniert ihn mit Latin, Klassik und Rock. Berühmt ist seine Interpretation des bekannten Klassikers "Hey Joe“. Seine YouTube-Version hat mittlerweile die zwei Millionen-Marke geknackt. Er war auf Konzertreise in Australien, Europa natürlich, und in den USA. Voranmeldung und Kartenvorverkauf unter Telefon 06706/6779.