Gottesdienst am Feldkreuz

Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 09:02 Uhr

In wenigen Minuten war man von der Ortsmitte am Feldkreuz angekommen, das 1991 eingeweiht wurde. Seitdem findet jedes Jahr eine Messe mit Mittagessen unter natürlich jetzt anderen Voraussetzungen statt. Eintragen in Besucherlisten, Abstand wegen Corona halten, all dies war dieses Mal anders. In Gottes freier Natur konnte man so richtig bei herrlichem Sonnenschein die Seele baumeln lassen.

Hans Espenschied und weitere Vorstandsmitglieder im Männerverein sowie Kirchengemeindemitglieder haben alles vorbereitet und Pfarrer Todisco hielt die Messe, der auch aufpasste dass die Corona-Regeln genauestens eingehalten wurden. Auch fand eine Kindtaufe unter freiem Himmel statt. Pfarrer Todisco konnte dazu Eltern, Taufpate und natürlich zu die Taufende aus Wöllstein begrüßen. Die musikalische Gestaltung übernahm wieder das Musikorchester des Carneval- und Musikverein (CMV) Neu-Bamberg unter der Leitung von Alexander Mitesser.

Nach der Messe saß man noch lange bei herrlichem Wetter beim gemütlichen Mittagsmahl zusammen und tauschte Meinungen aus.