Glückskäfer spendet an Förderverein Lützelsoon

Die Glückskäfer Bad Kreuznach, Familienbegleitung mit Herz bietet Kurse und Workshops rund ums Elternsein, Baby, Kind und mehr an. Anlässlich Ihres sechs-jährigen Bestehens hatten sich Tanja Antweiler-Best und Sandra Veit überlegt, dass sie gerne eine Tombola starten würden. Mit vielen Sponsoren konnten sie diese auf die Beine stellen und die Erlöse des „Losverkaufs“ jetzt an gemeinnützige Einrichtungen aus der Region spenden.

So fiel auch die Wahl auf den Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien. Dieser ist seit vielen Jahren in der Region, schnell und unbürokratisch für Familien in Not tätig.

Antweiler-Best und Veit übereichten kürzlich eine Spende über 500 Euro. Isabell Müller bedankte sich für den Einsatz bei der Tombola für den guten Zweck, sowie die Bereitschaft zu spenden und informierte über das Tätigkeitsfeld des Vereins. Glückskäfer bedankt sich nochmal ganz herzlich bei allen Sponsoren und Loskäufern. Jeweils weitere 250 Euro erhielten die krebskranken Ava und William, welche auch beide vom Förderverein Lützelsoon betreut werden und weitere 500 Euro die Sophia-Kallinowsky-Stiftung.