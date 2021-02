Gewobau spendet an Kindertagesstätte Hannah Arendt

Die Gewobau Bad Kreuznach unterstützt die Kindertagesstätte Hannah Arendt mit einer Spende über 1500 Euro. „Unsere Einnahmemöglichkeiten haben sich durch Corona leider sehr reduziert“, erläuterte die Vorsitzende des Fördervereins, Chantal Rubröder, beim Pressetermin. Tombola und Plätzchenverkauf mussten im vergangenen Jahr entfallen. Stattdessen schrieb der Förderverein Bad Kreuznacher Unternehmen an, um die finanzielle Situation zu verbessern – und stieß bei der Gewobau auf offene Ohren. „Die Kinder leiden am meisten unter der Pandemie“, so sieht es Karl-Heinz Seeger, Geschäftsführer des städtischen Unternehmens.

Nicole Williams, Leiterin der Kita Hannah Arendt, will einen Teil des Geldes für solchen so genannten „Spuckschutz“ in Kita-Räumen verwenden, die Eltern und Erzieherinnen für Besprechungen nutzen. Auch die Gewobau hat in den vergangenen Monaten umfangreich in den Infektionsschutz investiert und maßgefertigte Hygieneschutzwände für die Büros mit Publikumsverkehr anbringen lassen.

„Wir freuen uns wirklich sehr über diese Spende“, bedankten sich Williams und Rubröder bei der Gewobau und nahmen den symbolischen Scheck aus Händen von Seeger entgegen. Der sicherte der Kita spontan weitere Unterstützung zu – die Gewobau wird zusätzlich 100 FFP2-Masken an die Kindertagesstätte spenden. Mit dem restlichen Geld der Spendensumme möchte der Förderverein den Kindern schöne Aktionen an Ostern oder auch das jährliche Sicherheitstraining für Vorschulkinder ermöglichen.