Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest spendet an 65 Tafeln

Kürzlich überreichte Manfred Stang, der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Südwest eG, eine Spende in Höhe von 66.000 Euro an Sabine Altmeyer-Baumann, die Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln Rheinland-Pfalz/Saarland.

„Wir freuen uns sehr, die Tafeln in unserem Geschäftsgebiet gerade in dieser Zeit mit einer Spende unterstützen zu können. Das ehrenamtliche Engagement der Tafelhelfer steht für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Dieser Gedanke des Füreinanderdaseins ist auch bei uns als Genossenschaftsbank fest verwurzelt. Wir sind froh, dass wir hier helfen und so unseren Beitrag leisten können“, erklärte Manfred Stang. Das Geld stammt aus den Mitteln des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest und kommt der Arbeit der 65 Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie des Landesverbandes zugute.

„Tafelarbeit verbindet untrennbar den Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung und die Hilfe für notleidende Bürger. Es geht darum, den Überfluss, der in unserer Gesellschaft herrscht, mit dem Mangel, der leider auch immer größer wird, zusammen zu bringen und diesen dadurch zu mildern“, so Altmeyer-Baumann. Der Landesverband wurde 2014 gegründet und koordiniert unter anderem die überregionalen Warenströme. „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung der Tafeln. Zwar sind wir ehrenamtlich organisiert und bekommen viel Unterstützung vor Ort, doch wir benötigen dennoch Geld, um die Einrichtungen am Laufen zu halten“, berichtete die Vorsitzende des Landesverbandes weiter. Seit über 20 Jahren engagieren sich die Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln und für ein verändertes Bewusstsein im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Die 65 Tafeln in Rheinland-Pfalz und Saarland verteilen monatlich 1200 Tonnen Lebensmittel und Waren an mehr als 72.000 Menschen in Not.

Mit ihrem Einsatz für die Umverteilung geretteter Lebensmittel an sozialbenachteiligte Menschen leisten die rheinland-pfälzischen und saarländischen Tafeln nicht nur einen Beitrag zur Milderung von Armutslagen, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Reduzierung. Auf dem Hintergrund der nach wie vor anfallenden Mengen an Lebensmittelabfällen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und den damit verbundenen negativen sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen sind die Tafeln mit ihrem Engagement so aktuell wie nie. Manfred Stang dankte auch allen Sparda-Bank-Kunden, die Gewinnsparlose kaufen und damit das soziale Engagement der Sparda-Bank Südwest möglich machen. Vom Spielkapital des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest wird satzungsgemäß ein Teil für gute Zwecke eingesetzt.