Mitgebracht hatte sie Geschichten aus dem Wald. Zum Bundesweiten Vorlesetag hatte sie das Buch „Entdecke mit uns den Wald“ von Guido Höner ausgesucht. „Ich möchte den Kindern zum einen Lust auf das Lesen machen und ihnen gleichzeitig unseren Wald näherbringen“, so Klöckner, die als noch geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsministerin auch für den Wald zuständig ist. Natürlich blieb neben dem Vorlesen auch Zeit für Fragen der kleinen Zuhörer, die neugierig bei der Sache waren und viel über ihre ganz eigenen Walderlebnisse zu berichten wussten. Und gut vorbereitet waren die Kleinen auch. Alle hatten einen ganz persönlichen Wunsch formuliert – Corona möge endlich vorbeigehen und mehr Leute, die sich impfen lassen, wurden oft genannt. Pünktlich zum Klingeln gab es für alle Schüler als Geschenk noch „Die kleine Waldfibel“, die das Bundeslandwirtschaftsministerium rausgegeben hat. Mit vielen Informationen rund um Buntspecht, Buche und alle Bewohner des Waldes.

Der bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative von der Stiftung Lesen, Die Zeit und der Deutschen Bahn Stiftung und seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest. Julia Klöckner war in den vergangenen Jahren in vielen Schulen im Wahlkreis unterwegs, um den Kindern vorzulesen und ihnen so Freude am Lesen und Büchern zu vermitteln.