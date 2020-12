Gesangsgruppe „Die Vorsänger“ singen für Senioren

Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 09:27 Uhr

Kreis Bad Kreuznach. In Zeiten von Corona geben die Sänger der Sprendlinger Gesangsgruppe „Die Vorsänger“ Hofkonzerte für die Bewohner von Seniorenheimen.

Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern unter den Sängern Petra Küpper, Björn Brauner und Daniela Frank sowie ihrem Tontechniker Rainer Marx und Andreas Lange vom Vorsängerteam kann hierbei der Qualität ihrer Darbietungen nichts anhaben. Senioren aus drei Seniorenzentren aus dem Raum Bad Kreuznach konnten bereits in den Genuss dieser kleinen Konzerte kommen und waren, zusammen mit ihren Betreuern, jeweils hellauf begeistert. Aufgrund der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus wohnten die Senioren den Aufführungen auf ihren Balkonen, hinter geöffneten Fenstern oder im Hof, natürlich immer unter Berücksichtigung des Sicherheitsabstandes, den außergewöhnlichen Konzerten bei. Wunderschöne Titel, unter anderem aus den 60er und 70er Jahren, wurden dem Publikum „vorgesungen“. Gut gelaunt gaben die Sänger ihre Lieder zum Besten. Englische Evergreens und Klassiker ebenso wie altbekannte Schlager sorgten beim Publikum für gute Laune. Immer wieder gespickt mit Anekdoten hatte die Gruppe auch aktuelle Stücke in ihrem Repertoire.

Alles in allem sehr gelungene, kurzweilige Auftritte und für die Bewohner dieser Seniorenheime sicherlich eine willkommene Abwechslung in diesen, gerade für alte Menschen, doch sehr schwierigen Zeiten. „Es tut gut, zu sehen, wie viel Freude wir den alten Menschen mit unserer Musik machen können. Wir machen gerne weiter!“, so die Vorsänger.