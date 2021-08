Gerd Keuser aus Stromberg wird für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt

Als 1971 erkennbar wurde, dass Mandatsträger der FDP zur CDU „überliefen“ trat er am 17. Januar zur Stärkung der neuen Ostpolitik von Willy Brandt, in Ludwigsburg in die SPD ein. Beim diesjährigen Sommerfest der SPD, wurde er von dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Michael Simon für 50-jährige Parteimitgliedschaft geehrt.

Während seiner Juso-Zeit leitete Gerd Keuser die Stadtteilgruppe Eglosheim-Ludwigsburg, er wurde Gründer der kommunalen Wohnungsvermittlung in der Stadt Ludwigsburg wobei er von dem Grafikdesigner Klaus Staeck unterstützt wurde. 1975 war er Mitglied einer Delegation des Ringes politischer Jugend von Baden-Württemberg, die anlässlich des „portugiesischen Frühlings“ auf Einladung der portugiesischen Regierung, 14 Tage die Demokratiebewegung unterstützte. Durch seine beruflichen Tätigkeiten, die mit mehreren Wohnortwechseln verbunden waren, gehörte er nach der Zeit in Ludwigsburg, den Ortsvereinen Oberstenfeld, Wesel und Dieblich an. Seit 1988 wohnt Gerd Keuser mit seiner ebenfalls politisch engagierten Frau Gerti in Stromberg.

Viele Jahre war Gerd Keuser stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stromberg. Seit 2009 ist Gerd Keuser Mitglied und Fraktionsvorsitzender im Stromberger Stadtrat. Seit 2009 bis zur Fusion war er Mitglied im Verbandsgemeinderat der ehemaligen VG Stromberg, einige Jahre Fraktionssprecher und von September 2018 bis Ende 2019, Beigeordneter. Seit 2006 bis heute wurden alle Wahlkämpfe in der Stadt Stromberg von Gerd Keuser organisiert und zusammen mit vielen Parteifreunden durchgeführt. Die Genossen vor Ort dankten Gerd Keuser für sein langjähriges Engagement für die SPD. Als Auszeichnung seiner besonderen Verdienste für die Sozialdemokratie, überreichten sie ihm die Willy-Brandt-Medaille.