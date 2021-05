Der neue KEA setzt sich aus elf Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder sind in den folgenden Ämtern vertreten:

Vorsitzende: Annika Ebertz

Stellvertretender Vorsitzender: Philipp Sendrowski

Beratung Jugendhilfeausschuss: Tim Schossig

Stellvertretende Beratung Jugendhilfeausschuss: Nina Pilger

Delegierte Landeselternausschuss: Anne Boehmer, Simone Mannert

Stellvertretende Delegierte Landeselternausschuss: Julia Alt, Pamela Schmitt

Pressearbeit: Anne Boehmer, Simone Mannert

Öffentlichkeitsarbeit: Andrea Michels, Annika Ebertz, Bianca Lippold, Janine Weirich, Pamela Schmitt

Kassenwart: Philipp Sendrowski

Stellvertretende Kassenwartin: Anne Boehmer

Schriftführerin: Simone Mannert

Stellvertretende Schriftführerin: Janine Weirich

Der neue KEA strebt eine enge und gute Vernetzung zwischen Eltern und Kitas im Landkreis Bad Kreuznach an und arbeitet auch eng mit der Kreisverwaltung und Landeselternausschuss zusammen. „Wir möchten mit den Eltern und den Kindergärten gemeinsam die Zukunft planen und freuen uns, wenn wir die Eltern zur Mitwirkung bestärken können. Des Weiteren freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit mit Frau Dickes. Wir möchten Ihnen eine Plattform zum Austausch geben. Eine Adresse, an die Sie sich wenden können, bei Fragen, Problemen und Wünschen in Ihrem Kreis rund um unsere Kinder. Auch auf der Plattform Facebook „KEA Bad Kreuznach“ sind wir vertreten. Hier teilen wir immer wieder Neuigkeiten mit Ihnen. Genauso können Sie uns per Mail unter: kea-bad-kreuznach@gmx.de erreichen. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und hoffen, für Sie im Kreis Bad Kreuznach vieles bewegen zu können.“

Ansprechpartner in den Verbandsgemeinden: