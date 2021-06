Gelungene Auftaktveranstaltung der LAG Soonwald-Nahe

Die Veranstaltung war der Startschuss zum Prozess im Rahmen der Bewerbungsphase für die kommende Förderperiode. Bewerbungsvoraussetzung ist eine neue Entwicklungsstrategie für die LEADER-Region Soonwald-Nahe, um ab 2023 erneut und damit zum zweiten Mal innovative Projekte aus der Region finanziell unterstützen zu können. Neben einem informativen Teil zum europäischen Förderprogramm LEADER sowie zum Erstellungsprozess der Lokalen, Integrierten, Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) berichteten Projektträger von zwei guten Projektbeispielen aus der aktuellen LEADER-Periode, um die Vielfältigkeit des Förderinstruments darzustellen. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Diskussionen in den zwei Arbeitsphasen gelegt, wo die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, zu verschiedenen Themen die Stärken und Schwächen der Region zu analysieren und besondere Entwicklungspotenziale herauszuarbeiten. Trotz der hitzigen Temperaturen wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln ein reger Austausch geführt und die Lokation, der Weingarten der Familie Lichtenberg, bot der Open-Air Veranstaltung eine großartige Atmosphäre.

Am Ende der zweistündigen Veranstaltung wurden die Anwesenden von der Band „Kleingartenane“ in den gemütlichen Teil des Abends begleitet. Die Diskussionen und Gespräche zur zukünftigen Entwicklung der Region hielten bis in den späten Abend an. Die Bürgerbeteiligung ist essentiell für die erfolgreiche Umsetzung des LEADER-Ansatzes.

Damit auch diejenigen, die an der Auftaktveranstaltung nicht teilnehmen konnten, die Möglichkeit haben, auf die zukünftige Entwicklung der Region Einfluss zu nehmen, steht ab sofort ein Online-Fragebogen bereit. Die Online-Befragung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.lag-soonwald-nahe.de/lile-2023-27.