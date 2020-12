Gas weg! – Schulanfänger

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 10:28 Uhr

Das ist verbunden mit der Einschulung einer neuen Generation von Schülern, für die ein besonderer, ein spannender Lebensabschnitt beginnt. Seit vielen Jahren schon begleitet die Roxheimer SPD diese Einschulung der „I-Dötzchen“ mit ihrer Plakataktion „Gas weg!“, die sich insbesondere an die Automobilisten und Motorradfahrer richtet. Mit den in einem neongelb gehaltenen Plakaten möchten die Genossen auf mehr Achtsamkeit und das Einhalten von Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Ortslage von Roxheim hinweisen. „Kinder einer neuen Schülergeneration sind oftmals alleine oder in kleinen Gruppen unterwegs zur Schule. Für sie hat eine spannende Zeit begonnen die natürlich mit den Freunden auch auf dem Schulweg besprochen werden muss, da ist oftmals die Achtsamkeit auf den Straßenverkehr nebensächlich,“ so der OV Vorsitzende Michael Schaller. „Wir möchten die anderen Verkehrsteilnehmer bitten, gerade für die Kleinen durch ihre angepasste Geschwindigkeit Verantwortung mit zu übernehmen,“ sagte Frank Bellmann. Die Aktion soll einfach für Achtsamkeit im Straßenverkehr sensibilisieren.

