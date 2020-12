FWG-Urgestein Franz Peter von Berg sagt „Auf Wiedersehen“

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 08:42 Uhr

Beide ziehen in die Nähe der Familie ihres Sohnes nach Bausendorf in der Eifel. Nach etlichen, berufsbedingten Umzügen zog es die Familie 1986 wieder nach Merxheim, wo sie sich nicht nur heimisch fühlte, sondern auch im kulturellen, kirchlichen und politischen Geschehen engagierte. Daneben lag das Augenmerk Franz Peter von Bergs im Besonderen auf der Erforschung und Dokumentation der Ortsgeschichte von Merxheim. Unzählige Dokumente, Nachweise, Anekdoten, Bildmaterial und historische Hinterlassenschaften sammelte und archivierte er, was zu einer einzigartigen Sammlung führte. In diesem Zusammenhang stehen auch die von ihm durchgeführten, sogenannten „Reilcheswanderungen“ anlässlich der 950-Jahrfeier von Merxheim.

Wer sollte jedoch nach dem Wegzug in seine historischen Fußstapfen treten? Dies war persönlich für von Berg und die Freie Wählergemeinschaft Merxheim Anlass und Verpflichtung zugleich, jemanden zu finden, der die Fortführung dieser Arbeiten gewährleisten kann und auch Spaß und Interesse daran hat. Die Erste Vorsitzende der FWG, Gabi Klee, wurde fündig. Wolfgang Klein, ein Merxheimer, zeigte sich sehr interessiert und hat zugesagt, diese geschichtsträchtigen Arbeiten fortzuführen. Dankbar zeigten sich Ursel und Franz Peter von Berg gegenüber der Freien Wählergemeinschaft, dass es gelungen sei, diese Hinterlassenschaften in guten Händen zu wissen. Beide verlassen Merxheim mit einem lachenden und einem weinenden Auge und werden bestimmt, zu dem ein oder anderen Fest, nach Merxheim zu Besuch kommen.