FSV Schloßböckelheim veranstaltete Jahreshauptversammlung

Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 16:59 Uhr

„Feste Termine sind in der Regel unter anderem der Panoramalauf, Herbstwanderung, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier und Bündelchestag. Die sportlichen Aktivitäten in den beiden Gymnastikgruppen sollen fortgeführt werden. Es wird der Versuch unternommen, eine Wandergruppe aufzubauen, die in regelmäßigen Abständen Wanderungen in der näheren Umgebung durchführt“, erläuterte Vorsitzender Mario Lorenz während der Jahreshauptversammlung des Vereins. Kassierer Stefan Walg berichtete, die Kasse habe einen ähnlich positiven Bestand wie im vergangenen Jahr. Der Zweite Vorsitzende Oswald Walg sprach zum sportlichen Verlauf der AH-Mannschaft

Für 2019 waren zwar noch Spiele ausgemacht und vier Spiele konnten ausgetragen werden, allerdings mussten die restlichen Spiele aufgrund von Spielermangel abgesagt werden. Für 2020 wurden keine Spiele mehr ausgemacht. Es findet derzeit nur noch mittwochs das AH-Training statt, allerdings mit sehr geringer Beteiligung. Damit hat der FSV im Jahr 2020 erstmals seit seiner Gründung 1921 keine aktive Fußballmannschaft mehr. Daran wird sich voraussichtlich auch in der näheren Zukunft nichts ändern. 2021 will der FSV Schloßböckelheim sein 100-jähriges Bestehen feiern. Es besteht der Wunsch, dass die Mitglieder in die Planung und die Umsetzung der Feierlichkeiten einbezogen werden. Vorschläge und Ideen zum Ablauf der Feier sind erwünscht.

Für 25-jährige Mitgliedschaft beim FSV wurden geehrt: Bernadette Becker, Christiane Walg, Marliese Becker, in Abwesenheit: Monika Härter, Renate Staab. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Dieter Orzschig geehrt, sowie Thomas Staab (abwesend). Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Erich Walg und Lothar Becker geehrt.

