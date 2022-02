Freiwillige Feuerwehr bildet zum Atemschutzgeräteträger aus

An vier Samstagen wurden Feuerwehrleute im Feuerwehrgerätehaus Bad Kreuznach durch die Kreisausbilder Alexander Zeller, Alexander Jodeleit, Stephan Haar, Rainer Kurz und Peter Kurz zum Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Den Teilnehmern wurden theoretische Kenntnisse und technische Fertigkeiten rund um das Thema Atemschutz vermittelt, um diese dann in die Praxis umzusetzen.

In den Übungsfällen wurden sie an ihre körperlichen Leistungsgrenzen herangeführt. So standen diverse Trainings unter erschwerten körperlichen Bedingungen im Übungshof der Bad Kreuznacher Feuerwache sowie das strukturierte Suchen von vermissten Personen in unbekannten und dunklen Räumen im Vordergrund der Ausbildung. Die Grundvoraussetzung hierbei ist immer das Tragen von Atemschutz. Wichtig bei einem Atemschutzeinsatz ist, dass die beiden Feuerwehrleute eines Atemschutztrupps stets eng zusammenbleiben, damit sie sich in der fremden und völlig verrauchten Umgebung nicht verlieren.

Abgerundet wurde die Ausbildung durch das Erlernen der umfangreichen gerätetechnischen Theorie sowie der atemschutzspezifischen Einsatzgrundsätze. Während den Atemschutzübungen wurden die Geräteträger bezüglich des Luftverbrauches durch eine Atemschutzüberwachung über Funk ständig überwacht. Die theoretische und praktische Prüfung wurde in Form eines schriftlichen Leistungsnachweises und dem Durchlaufen der Atemschutzübungsstrecke unter Beobachtung der Ausbilder abgelegt. Alle Teilnehmer des Lehrgangs bestanden zur Freude der Ausbilder die Prüfungen und berechtigt die Feuerwehrleute nun bei Übungen und Einsätzen umluftunabhängige Atemschutzgeräte zu tragen.

Die Teilnehmer: Moritz Baum (Weinsheim), Jasmin Baumgärtner (Hergenfeld), Andreas Birk (Dorsheim), Tobias Bohley (Allenfeld), Cedric Ebert, Kai-Uwe Stock, Fabio Digeo (alle Stadt Bad Kreuznach), Florian Mathias Geier (Volxheim), Sebastian Griesbach, Simon Klein (beide Hargesheim), Jonas Hochhäuser, Leon Richard (beide Rümmelsheim), Lea Smagalla, Yannick Thomas (beide Hüffelsheim), Marcel Spieker (Feilbingert), Stefan Stark (Warmsroth), Alexander Stumm (Waldböckelheim), Xavier Wilson (Frei-Laubersheim) und Heiko Stein (St. Katharinen).