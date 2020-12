Freie Wählergemeinschaft Roxheim lud zu Jahreshauptversammlung ein

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 12:53 Uhr

Der Vorsitzende Dietrich Braun begrüßte die 21 interessierten Mitglieder und gab seinen Jahresbericht ab. Er begann mit einem Rückblick auf die vergangenen Kommunalwahlen. Diese waren für die FWG Roxheim äußerst erfreulich ausgegangen. So konnte man doch bei einem von 16 auf 20 Sitze angewachsenen Gemeinderat drei Sitze gewinnen und somit mit acht Sitzen stärkste Fraktion werden.

Diesbezüglich dankte der Vorsitzende der Familie Hartmann für das spontane Ausrichten der Wahlparty sowie Helga Piechota für die Idee und Umsetzung des Giveaways für die Bürger in Form von Blumensamen. Es folgte im Spätsommer die konstituierende Sitzung, bei der die FWG als stärkste Fraktion Dietrich Braun für das Amt des Ersten Beigeordneten ins Rennen schickte und dieser auch gewählt wurde.

Der Gemeinderat hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit der Thematik der im Sommer überhitzten Klassenräume in der Grundschule beschäftigt. Hierbei wurde auch der Erfahrungsaustauch mit anderen Schulen gesucht. Der Gemeinderat kam letztendlich zu der Entscheidung, auf den Einbau einer Klimaanlage vorerst zu verzichten und stattdessen die Montage von Außenjalousien zu favorisieren. Diese sollen noch in diesem Frühjahr montiert werden. Diese Entscheidung kam auch aufgrund der Einwände der FWG zustande, welche sich von Beginn an gegen einen voreiligen Einbau einer Klimaanlage aussprach.

Die Anbindung des Neubaugebiets „Westlich der K51“ an den Kreisel ist fertig gestellt. Das Neubaugebiet wurde eingeweiht. Die ersten Häuslebauer haben mit dem Bau begonnen. Zudem wurde mit dem Bau des Bauhofs der Ortsgemeinde begonnen.

Das neue Feuerwehrgebäude der gemeinsamen Feuerwehr Roxheim/Hargesheim ist fertiggestellt und in Betrieb genommen. „Leider verlief die Wahl zur Wehrführung nicht so, wie es sich die Roxheimer Feuerwehr vorgestellt hat. Die Positionen des Wehrführers und des Stellvertreters gingen nach Hargesheim, sodass es innerhalb der Wehr doch zu einigen Spannungen gekommen war.“

Des Weiteren berichtete der Vorsitzende aus den Ratssitzungen der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Unter anderem findet am 12. September eine Feier anlässlich des 50. Geburtstags der Verbandsgemeinde Rüdesheim statt. Die Gebühren für Wasser und Kanal bleiben stabil. Schriftführer Karl-Werner Scherer berichtete über die Aktivitäten der FWG Roxheim, hierzu nannte er die Veranstaltungen zur Findung der Kandidaten für die Kommunalwahl, die Wahl der Kandidaten, die beiden Schredderaktionen im Frühjahr und Herbst, das Kartoffelfest sowie die Gestaltung und Verteilung des FWG Jahreskalenders an alle Bürger.

Im vergangenen Jahr wurde in der Jahreshauptversammlung auch ein neuer Vorstand gewählt. Hierbei löste Bernd Schmitt Albert Schauß als Kassierer ab, welcher im August anlässlich einer Vorstandssitzung gebührend verabschiedet wurde. Dietrich Braun teilt in diesem Zusammenhang mit, dass es sich bei Karl-Werner Scherer und seiner eigenen Person um die jeweils letzte Amtszeit handelt und sich die Mitglieder Gedanken für die Nachfolge bei den Wahlen im nächsten Jahr machen mögen. Bernd Schmitt berichtet über das vergangene Geschäftsjahr aus Sicht des Kassierers. Valentin Neufeld berichtet als Kassenprüfer von der vorgenommen Kassenprüfung und stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands, dem die Mitgliederschaft zustimmte.