Firma Henkel aus Bad Kreuznach unterstützt das Eugenie Michels Hospiz

Die Corona-Pandemie verhindert auch dieses Zusammensein. Angeregt von einer Kundin, die ehrenamtliche Helferin des Bad Kreuznacher Hospizes ist, hat das Heizungs- und Sanitärunternehmen diese Feier in eine Spendenaktion umgewandelt. Der Betrag wurde aufgerundet und so kamen 2500 Euro zusammen, die nun von Heike Henkel per Spendenscheck zum Bösgrunder Weg gebracht wurden.

Christina Gann, Leiterin des Eugenie Michels Hospizes, freut sich über die großzügige Spende: „Was viele nicht wissen: Kranken- und Pflegekassen übernehmen nur 95 Prozent der Kosten, um das Hospiz zu unterhalten. Dies ist gesetzlich so vorgesehen.“ Sie war in den vergangenen Jahren an vielen Tagen unterwegs, um Spenden für die „restlichen“ fünf Prozent – insgesamt 90.000 Euro beträgt diese Finanzierungslücke – zu sammeln. Das war in 2020 kaum möglich.

Simon und Heike Henkel war es ein Anliegen, die Arbeit des Eugenie Michels Hospizes zu unterstützen: „Wir haben von unserer Kundin erfahren, dass hier Geld gebraucht wird und haben uns sehr schnell entschlossen, Hilfe leisten zu wollen.“ Über die Spendenbereitschaft der gesamten Belegschaft freut sich das Unternehmerehepaar und ist dankbar für so viel Engagement.

Christina Gann hofft nun, dass auch andere die Idee der Firma Henkel aufgreifen und die Arbeit im Hospiz unterstützen, die 2020 schwerer als in anderen Jahren war. Wenn Sie die Hospizarbeit unterstützen möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite der Stiftung kreuznacher diakonie: www.kreuznacherdiakonie.de.