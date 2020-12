Firma Bott Bau spendet Mützen für Kinder- und Jugendfeuerwehr Langenlonsheim

Bei einem Treffen mit Vertretern der Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr mit Maren Bott von der Firma Bott Bau aus Guldental in Langenlonsheim am Feuerwehrgerätehaus spendete die Firma Bott Bau für jede Abteilung der Jugendarbeit Mützen.

Diese Spende wurde von den Jugendwarten Sascha Closheim und Fabian Pullig sowie von der Leiterin der Kinderfeuerwehr, Kristina Pullig, dankend entgegengenommen. Maren Bott teilte mit, dass sie gerne etwas für die Jugendarbeit in der Feuerwehr Langenlonsheim mache, diese sei ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr und die Zukunft der Aktiven Wehr. Sie freut es sehr, dass sich so viele Kinder und Jugendliche beteiligen. Im Sommer, wenn die Pandemie überstanden ist, würde Sie sich gerne ein Bild von der Ausbildung bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Langenlonsheim machen.