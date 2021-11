Feuerwehr Hüffelsheim: Christopher Keiper übernimmt Amt des Wehrführers

Die Funktion des stellvertretenden Wehrführers hat künftig Alexander Roßkopf inne, der ebenfalls das volle Vertrauen seiner Kameraden erhielt. Anlässlich der Wahlversammlung im Feuerwehrgerätehaus Hüffelsheim begrüßte Bürgermeister Markus Lüttger neben den Angehörigen der örtlichen Feuerwehr auch Wehrleiter Christian Vollmer und Astrid Wohlleben, die Ehefrau des scheidenden Wehrführers. Markus Lüttger ließ die Vita von Markus Wohlleben in der Hüffelsheimer Wehr Revue passieren und dankte ihm für sein großartiges Engagement. Seit dem Jahr 2000 gehörte Markus Wohlleben der Hüffelsheimer Wehrführung an, zuerst als deren Stellvertreter, seit 2011 als höchste Feuerwehrführungskraft der 1300 Einwohner zählenden Gemeinde im Südosten der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses am Sportplatz und die Indienststellung des Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank. Zugleich hat er seine Mannschaft gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christopher Keiper zu einer schlagkräftigen Feuerwehreinheit ausgebildet, auf die stets Verlass ist und die ihr Können bei zahlreichen Einsätzen in der Vergangenheit unter Beweis stellte. Doch nach rund 20 Jahren wollte Markus Wohlleben die Führung der örtlichen Wehr nun in jüngere Hände legen. Mit Christopher Keiper und Alexander Roßkopf kann die Wehr die gute und kontinuierliche Feuerwehrarbeit fortsetzen, worüber sich auch die VG-Wehrleitung und die benachbarte Rüdesheimer Stützpunktwehr freuen.

Vor dem offiziellen Wahlprozedere stand die Entlassung des bisherigen Wehrführers Markus Wohlleben aus seinem Amt. Die Wahl des Wehrführers und seines Stellvertreters war reine Formsache und erfolgte einstimmig. Christopher Keiper dankte seinem Vorgänger Markus Wohlleben im Namen der Hüffelsheimer Wehr für die in den vergangenen 20 Jahren geleistete Arbeit und den großartigen Zusammenhalt innerhalb der Hüffelsheimer Wehr. Und weil hinter jedem starken Feuerwehrmann immer eine starke Ehefrau oder Partnerin steht, galt Christopher Keipers besonderer Dank Astrid Wohlleben, die ihren Mann Markus und die Feuerwehr Hüffelsheim jederzeit unterstützte, ob bei Einsätzen oder bei Feuerwehrfesten. Als Zeichen des herzlichen Dankes überreichte Christopher Keiper im Namen der Wehr eine Fotocollage, ein Feuerwehr-Vogelhaus sowie einen Tankgutschein für den passionierten Vespa-Fahrer Markus Wohlleben, der seine Freizeit künftig noch öfter gemeinsam mit seiner Frau auf dem Motorroller genießen wird. Astrid Wohlleben erhielt als Dankeschön einen Blumenstrauß.

Nach der Ernennung der neuen Wehrführung hatte Bürgermeister Markus Lüttger die freudige Aufgabe, gemeinsam mit Wehrleiter Christian Vollmer langjährige Kameraden zu ehren und zu befördern, neue Aktive zu verpflichten und altgediente Einsatzkräfte aus dem aktiven Einsatzdienst zu entpflichten. Was vor Corona der Handschlag war, ist heute die sprichwörtliche „Begrüßungsfaust“. Und mit dieser verpflichtete der oberste Feuerwehrchef der VG Rüdesheim Lea Smagalla, Eric Drusenheimer, Joshua Görtler, Maximilian Schmidt, Christian Steinhauer, Yannick Thomas und Felix Zimmermann zum aktiven Feuerwehrdienst in der Einheit Hüffelsheim.

Im Anschluss beförderte der Bürgermeister Lea Smagalla zur Feuerwehrfrau und Yannick Thomas zum Feuerwehrmann. Eric Drusenheimer wurde zum Oberfeuerwehrmann und Markus Lusmeier zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Martin Eckes führt ab sofort den Dienstgrad des Löschmeisters. Nach ihrer erfolgreich absolvierten Führungsausbildung an der Landesfeuerwehr- und Brandschutzakademie in Koblenz führen Sebastian Matheis nun den Titel des Brandmeisters und der neue stellvertretende Wehrführer Alexander Roßkopf den des Oberbrandmeisters.

Im Namen des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz wurde Jens Petermann für seine 25-jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr das silberne Feuerwehrehrenzeichen verliehen. Bürgermeister Lüttger zeichnete Markus Wohlleben mit dem silbernen Feuerwehrehrenzeichen am Bande für mehr als achtährige Tätigkeit in verantwortlicher Funktion als Wehrführer aus. Herbert Eckes, Willibald Eckes und Steffen Thomas schieden nach langjähriger aktiver Tätigkeit und Philipp Quint aufgrund eines Umzugs aus der Feuerwehr aus und wurden mit einem herzlichen Dankeschön des Bürgermeisters entpflichtet.

Bericht von: Rouven Ginz, Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim