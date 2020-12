Feierverein sammelte Spenden für Fabian

Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 14:16 Uhr

Mit dem Erlös möchte der Verein einen Beitrag zur Anschaffung eines Therapiehundes für Fabian aus Waldböckelheim leisten. Der an Epilepsie erkrankte Junge benötigt einen speziell ausgebildeten Hund, der epileptische Anfälle früh erkennen kann. Dank einer Spende von 500 Euro des Rewe-Marktes und Spenden in der aufgestellten Box kamen 1010 Euro für die Aktion zusammen. Der Betrag wird an die Therapiestätte weitergeleitet, erklärte der Feierverein.