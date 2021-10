Examinierte freuen sich auf den Arbeitsalltag

Nach der dreijährigen Ausbildung beginnt ab jetzt für alle der Berufsalltag. Acht der elf Examinierten verstärken nun die Stationsteams im Krankenhaus St. Marienwörth, die anderen haben auf eigenen Wunsch eine Anstellung in anderen Einrichtungen in der Region gefunden. Das Team der Pflegeschule, die Krankenhausleitung und alle Abteilungen freuen sich mit den Absolventen. „Wir wünschen allen unseren frisch Examinierten einen guten Start in ihren Berufsalltag und freuen uns darüber, dass die meisten hier im Krankenhaus St. Marienwörth bleiben werden“, so Madlen Knauf, Schulleitung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Krankenhaus St. Marienwörth.