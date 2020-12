Erster Jahrgangsbaum wurde an Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein gepflanzt

An der Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein spielen seit Jahren unter anderem die Themen Umweltschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Der Schulgarten wurde neu aufgestellt und wird in vielen Unterrichtsstunden genutzt, drei Bienenvölker sorgen für viel Bewegung auf den umliegenden Feldern. An einem Studientag als auch einer Gesamtkonferenz im vergangenen Jahr wurden Steuergruppen gebildet, die sich zudem mit unterschiedlichen weiteren Schwerpunkten befassten. Zum einen wurde das Thema Mülltrennung angegangen und an verschiedenen Stellen des Schulgebäudes als auch –geländes Gelbe Tonnen sowie zahlreiche Informationsplakate positioniert.

Eine andere Gruppe befasste sich mit dem großen Schulgelände, insbesondere der großen Spielwiese. Es wurde beschlossen, an der Grenze zu den benachbarten Weinbergen Bäume neu zu pflanzen. Dies sollte allerdings nicht einfach durch ein Landschaftsunternehmen durchgeführt werden, sondern die Schulgemeinschaft sollte eingebunden werden. Die Idee war, dass jeder neue fünfte Schuljahrgang einen Jahrgangsbaum erhält, der bei der Einschulung gepflanzt wird. Die Schüler erhalten grüne Pappmappen, die mit vielen Informationen aus den verschiedenen Unterrichtsfächern gefüllt werden, zum Beispiel Gedichte, Geschichten, Merkblätter und vieles mehr. Der Baum soll die Kinder während ihrer Schullaufbahn an der Realschule plus begleiten und immer wieder ein Ziel während den Unterrichtsstunden sein, aber auch Schatten für den benachbarten Niedrigseilgarten spenden.

Mitte November war es nun soweit: der erste Baum wurde im Beisein der drei fünften Klassen gepflanzt und von den Kindern mit Gedichten und Wünschen, die im vorangegangenen Unterricht erarbeitet wurden, begrüßt. Der Trompetenbaum wurde vom Schulelternbeirat gespendet, vielen Dank dafür; einige Mitglieder des SEB, die Schulleitung als auch Lehrkräfte der Realschule plus Wöllstein wohnten der kleinen feierlichen Aktion bei. Weitere Aktivitäten werden in nächster Zeit folgen, unter anderem ist ein Spendenlauf geplant.