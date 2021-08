Erfolgreicher Start des Boule-Clubs Rheingrafenstein in die Saison

Wenn auch nur jeweils eine Mannschaft als Gegner zugelassen ist, freute sich der Boule-Club Rheingrafenstein (BCR), endlich wieder Gäste in seinem Boule-Park in Bad Münster am Stein begrüßen zu dürfen. Die zweite Mannschaft machte in der Bezirksliga den Anfang und empfing den BC Niederkirchen. Da nach dieser langen Zeit niemand die Spielstärke des Anderen kannte, wurde ein spannendes Spiel erwartet, was es im Endeffekt auch war.

Zu Beginn die zwei Tripletten mit Lulu Fajal, Berthold Engel und Norbert Hemp sowie Bernd Rudershausen (Peter Hußmann), Wolfgang Lessmann und Hermann Grausam. Nach einem knappen aber verdienten Sieg im ersten Spiel machten es die Anderen spannend. Nach einer 11:8 Führung kassierten sie noch den Ausgleich, schafften es aber dann, das Spiel noch mit 13:11 zu gewinnen – 2:0 für den BCR. In den folgenden drei Doublettes genügte also ein Sieg zum Gewinn des Mannschaftskampfes. Traudl Kirstein und Norbert Hemp ließen ihren Gegnern keine Chance beim 13:0. Somit war der Mannschaftserfolg bereits sichergestellt. Bernd Rudershausen und Wolfgang Lessmann verloren klar mit 3:13, aber Arthur Thomas und Rainer Malborg brachten ihr Spiel nach einer 9:0 Führung, einem zwischenzeitlichen 9:9 und vielen Fehlschüssen zum Matchgewinn dann doch noch mit 13:9 nach Hause. Am Ende ein verdienter 4:1 Sieg gegen Niederkirchen, auf den sich aufbauen lässt.