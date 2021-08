Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse im Haus St. Josef

Insgesamt sind es vier junge Frauen, die ab dem 1. August offiziell ihren Dienst in der Altenhilfeeinrichtung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Bad Kreuznach angetreten haben.

Drei haben nach einer dreijährigen Ausbildung als examinierte Altenpflegerinnen begonnen, es sind Jasmin Bowden, Elena Discenza und Angelina Frank. Die einjährige Ausbildung zur Altenpflegehelferin hat Tamara Skibinski erfolgreich abgeschlossen und ist ebenfalls gestartet. Allesamt sind sie „Eigengewächse“ von St. Josef und haben ihren ganz eigenen Werdegang.

Jasmin Bowden ist seit 1. November 2019 als Auszubildende im Haus, sie hatte von einer anderen stationären Einrichtung im zweiten Ausbildungsjahr gewechselt. Die empathische, herzliche und immer hilfsbereite Altenpflegerin besuchte für den theoretischen Teil der Ausbildung die Berufsschule beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Alzey. Sie hat zum 1. August im Wohnbereich im Erdgeschoss begonnen und engagiert sich schon jetzt mit sehr großem Interesse bei der Wundversorgung und strebt eine Weiterbildung als Pflegefachkraft im Bereich Wundmanagement an. Elena Discenza entschloss sich nach einem einjährigen Praktikum im Haus St. Josef zur Ausbildung. Sie besuchte für den theoretischen Ausbildungsteil die Fachschule der kreuznacher diakonie. Die fröhliche und freundliche junge Frau ist immer offen für etwas Neues und hat im Wohnbereich im ersten Obergeschoss ihren Dienst im August begonnen. Angelina Frank arbeitete als Altenpflegehelferin im Haus St. Josef und setzte hier die Ausbildung zur Altenpflegerin fort. Auch sie besuchte die Fachschule der kreuznacher diakonie. Die freundliche und willensstarke Angelina Frank startete im Wohnbereich im zweiten Obergeschoss. Tamara Skibinski hat während ihrer einjährigen Ausbildung zur Altenpflegehelferin eine sehr gute Entwicklung gemacht. Der theoretische Teil der Ausbildung fand in der Berufsbildenden Schule in Ingelheim statt. Auch sie ist ein echter Gewinn fürs Haus, sie ist lebensbejahend und herzlich und ist im ersten Obergeschoss eingesetzt. Während der Ausbildung wurden alle vier von Praxisanleiterin Nadine Boos sehr gut begleitet und in ihrer Weiterentwicklung unterstützt und gefördert.

Der Einrichtungsleiter Michael Hartmann und die Pflegedienstleiterin des Hauses St. Josef Christine Wegener sind begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass wir alle unsere ehemaligen Auszubildenden übernehmen dürfen und sie dem Haus treu bleiben. Durch ihren Durchlauf im Haus St. Josef und auch einige Wochen in der ambulanten Pflege haben sie einen sehr guten Überblick auch über fachübergreifende Zusammenhänge. Vielen unserer Bewohner sind sie schon ans Herz gewachsen und alle sind froh, dass die vier weiterhin für sie da sein werden. “