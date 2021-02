Erfolgreiche Absolventen bei der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke

Die Auszubildenden und dual studierenden der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke haben ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden und bleiben auch in Zukunft der Unternehmensgruppe treu.

Das Foto zeigt Julian Becker. Kreuznacher Stadtwerke

Während Manuel Auer nun als Monteur im Bereich Netze Gas/Wasser eingesetzt wird, unterstützt Luca Stauer, ebenfalls als Monteur, seit Neuestem das Team der Abteilung Metering. Adzi Sulejmani hat seine Umschulung zum Kaufmann für Büromanagement ebenfalls erfolgreich bestanden und wird nun im Stadtwerke Forum eingesetzt.

Julian Becker hat seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Fachrichtung Rohrsystemtechnik, bereits 2013 abgeschlossen und nun sein praxisintegriertes Studium mit dem Abschluss Bachelor of Engineering, Studiengang Bauingenieurwesen/Netzingenieur, erfolgreich bestanden.

„Ich bedanke mich bei der Unternehmensgruppe für die tolle und tatkräftige Unterstützung während meines Studiums an der Fachhochschule Aachen und freue mich auf die neuen beruflichen Herausforderungen als Netzingenieur in der Abteilung Netze Gas/Wasser“, sagt Julian Becker.

„Ausbildung in unserer Unternehmensgruppe ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Alexander Kohn, Personalleiter und ergänzt: „Ein großer Teil unserer Beschäftigten hat hier bereits seine Ausbildung gemacht und viele Kolleginnen und Kollegen haben sich in verschiedenen Fachgebieten als Experten weiter gebildet. Wir freuen uns, wenn wir nach einer erfolgreichen Ausbildung jungen Menschen die Möglichkeit geben können, im Unternehmen zu bleiben und langfristig auf das Wissen und die Erfahrung unserer Beschäftigten zählen können.“

Acht abwechslungsreiche Berufe bietet die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke an: Industriekaufleute, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Anlagenmechaniker mit der Fachrichtung Rohrsystemtechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Vermessungstechniker und Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie ein ausbildungsintegriertes Studium zum Bachelor of Arts im Studiengang Nachhaltigen Ressourcenwirtschaft.

Die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke führen auch in Zeiten von Corona ihr Engagement in der Berufsausbildung fort.