Endlich wieder Lagerfeuer, Gemeinschaft und Abenteuer

Kürzlich waren 33 meist junge Menschen zwischen zehn und dreißig Jahren in die Eifel nach Prüm gefahren, um nach der zweijährigen coronabedingten Pause eine spannende Woche im Jugendcamp der Verbandsgemeinde Prüm zu verbringen. Dort war die fröhliche Gruppe in zehn geräumigen Holzhütten mit Stockbetten untergebracht. Angelika Obergfell, Laura und Philipp Obergfell hatten gemeinsam mit zehn weiteren jungen Leuten die Tage für die 19 Teilnehmer vorbereitet. So wurden Kleinbusse bei der Katholischen Jugendzentrale in Flonheim und beim Kreisjugendring in Alzey ausgeliehen. Mit den beiden Bussen der Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz war man vor Ort dann mobil. So konnte ein Schwimmbad und ein Tierpark in der Nähe besucht werden. Auch die „Ganzkörperbälle“ des Kreisjugendringes, der die Freizeit auch organisatorisch unterstützte, waren ein Glanzpunkt.

Jeden Abend wurde am Lagerfeuer eine kleine Andacht gehalten und frohe Lagerlieder gesungen. Die ausschweifende Phantasie von Pfarrer Harald Todisco ließ sogar Waschbären zur Gefahr werden. Wanderungen, Lagerolympiade und Batiken sowie Basteln, der Hygienebeauftragte, fast tägliche Coronatestungen, Hitze, Regen und Kälte, das Reinigen der Toiletten und der Küchendienst hielten alle ausreichend auf Trab. Am letzten Tag wurden alle nach einer Wanderung nach Prüm mit einem Eis belohnt. Die meisten wagten sogar einen Blick in die schöne Abteikirche in der Stadtmitte. Prüm ist immer eine Reise wert. Die Pfarrgruppe dankt allen jungen Leuten, die nicht nur aus der Pfarrgruppe sondern aus dem ganzen Kreis Kreuznach kamen, für den tollen Einsatz.