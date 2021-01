Elektro-Azubis erfolgreich geprüft

Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 16:06 Uhr

In der Bauhalle der Kreishandwerkerschaft-Rhein-Nahe-Hunsrück konnten die Auszubildenden im Beruf Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ihre Gesellenprüfung Teil 1 ablegen. Unter sorgfältiger Einhaltung der Hygienvorschriften konnten die Prüflinge Ihre bisherigen praktischen Lerninhalte dabei unter Beweis stellen. „Wir freuen uns sehr über 17 Nachwuchskräfte, die sich für unseren Beruf entschieden haben und diese bei uns prüfen zu können“, so Obermeister Rolf Steffen der Elektroniker-Innung Nahe-Hunsrück.

Teil 1 ist bei den Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik ergebnisrelevant. Die Abschlussprüfung wird nach der Lehrzeit von 3,5 Jahren mit der Gesellenprüfung Teil 2 abgeschlossen. Eine lange Ausbildungszeit, die sich lohnt. „Handwerker haben Perspektive“, betont Obermeister Steffen „und nach der Ausbildung eröffnen sich mit dieser Grundlage vielfältige Karrierechancen.“ Vom Meister, Netzwerktechniker, Automatisierungstechniker oder SPS-Techniker, bis hin zum Studium in der Elektro- oder Energietechnik eröffnen sich vielfältige spannende Berufswege.

Der Obermeister selbst hätte wohl vor 30 Jahren nicht an das Thema Smart Home gedacht. Oder die neue Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrzeughandwerk, weil immer mehr Elektrofachbetriebe Elektroladesäulen planen und installieren. Eine ständige Herausforderung, der sich ein Elektriker in seinem Berufsleben stellen muss. Die 17 Prüflinge im November haben einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht, es folgen weitere, mit Perspektiven und Chancen in der Zukunft.

Praktikums- oder Lehrstellenangebot finden Interessierte unter www.elektroniker-innung.de.