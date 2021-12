Eigener Schulgarten an der IGS Gerhard Ertl: Spende des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest macht’s möglich

Die Coronakrise hat vor allem für das Leben von Schülern tiefe Einschnitte gebracht. Das schulische Leben wurde an vielen Stellen auf ein Minimum heruntergefahren. Projekte wurden abgesagt, gemeinsame Ausflüge gestrichen. „An wichtigen Projekten wie zum Beispiel der Nachhaltigkeitserziehung konnten wir kaum weiterarbeiten“, erklärt Frank Weber, zweiter stellvertretender Direktor der Integrierten Gesamtschule (IGS) Gerhard Ertl in Sprendlingen. Doch hier ergeben sich nun dank einer Spende des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest neue Möglichkeiten: Kürzlich besuchte Benjamin Baudisch von der Sparda-Bank Südwest die Schüler in Sprendlingen und übergab einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 3500 Euro aus Mitteln des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest an Frank Weber.

„Die Spende nutzen wir zur Umsetzung unseres Projektes Obstbau erleben – Obstbau verarbeiten,“ berichtet Weber. „Mit dem Projekt möchten wir allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ermöglichen, Erfahrungen und Wissen im Bereich des Obstbaus zu sammeln,“ erklärt Weber bei der Spendenübergabe. Gemeinsam werden Bäume unter fachkundiger Anleitung gesetzt und vom Aussterben bedrohte Sorten angepflanzt. Das Motto des Projektes lautet: Der beste Zeitpunkt einen Obstbaum zu pflanzen war vor 20 Jahren, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.

Mit der Spende des Gewinnsparvereins können Gartenwerkzeuge wie Scheren, Spaten und Baumscheren gekauft werden. Auch bei der Finanzierung des Baumbestands unterstützt die Spende. „Die Schüler und wir freuen uns sehr darüber, dass uns der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest bei der Umsetzung dieses so wichtigen Projektes unterstützt“, so Tobias Ebenau, er ist Ökologie-Lehrer an der Schule und begleitet das Projekt, das ursprünglich von der stellvertretenden Schuldirektorin Stefanie Kaul initiiert wurde. „Bei unserem sozialen Engagement liegt uns die Förderung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in unserer Region besonders am Herzen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir mit unserer Spende einen Beitrag zur Unterstützung der wertvollen Arbeit der IGS Gerhard Ertl leisten können“, erklärte Baudisch, Leiter der Gebietsdirektion Mainz. Er dankte auch allen Sparda-Bank-Kunden, die Gewinnsparlose kaufen und damit das soziale Engagement erst möglich machen. Denn vom Spielkapital des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest wird satzungsgemäß ein Teil für gute Zwecke eingesetzt.