DRK überweist Spende für Kriegsflüchtlinge

Der DRK Ortsverein Waldböckelheim unterstützt den Spendenaufruf der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Die Ordensgemeinschaft unterhält schon seit langem gute Beziehungen zu zwei Pfarreien in der Westukraine. Von dort kam die eindringliche Bitte um Hilfe. Die beiden Pfarreien in Tscherwonohrad und Lwiw und ein Krankenhaus in Tscherwonohrad sind dringend auf Unterstützung angewiesen, da jeden Tag mehrere Tausend Flüchtlinge aus der Ostukraine in der Grenzregion zu Polen ankommen und versorgt werden müssen.

Dazu hat der Vorstand insgesamt 1000 Euro zur Verfügung gestellt. „Die Frauen, Kinder und alten Menschen, die nun aus der umkämpften Ostukraine fliehen müssen, brauchen dringend unsere Hilfe“, so der Vorsitzende Axel Mutschler. Schatzmeister Wolfgang Schmidt ergänzt: „Wir möchten als DRK Ortsverein unseren Beitrag dazu leisten, dass die Not leidenden Menschen versorgt und in Sicherheit gebracht werden.“

Der Spendenbetrag wurde inzwischen auf das Spendenkonto für die Aktion der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, Stichwort „Ukraine“, IBAN DE69 3706 0193 3013 3320 10 überwiesen.