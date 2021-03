Dr. Helmut Martin: „Rosen für eine blühende Innenstadt und einen lebendigen Einzelhandel“

Der Kreuznacher Landtagsabgeordnete Dr. Helmut Martin hat mit einer erfolgreichen Blumenverteilaktion am Samstagvormittag in der Kreuznacher Fußgängerzone für eine blühende Innenstadt und einen lebendigen Einzelhandel geworben.

„Attraktive Innenstädte mit einem lebendigen Einzelhandel sind wichtige Orte der Begegnung und der Kommunikation“, wirbt Dr. Helmut Martin für mehr Landesförderung auch der mittleren und kleinen Städte in Rheinland-Pfalz. Über 300 Rosen und Informationsmaterial standen in der Fußgängerzone zum Mitnehmen für die Bürger bereit. „Die Aktion ist sehr gut angekommen.“, freut sich der CDU-Abgeordnete und weiter: „Die Leute wollen nach Monaten des Lockdowns wieder in die Innenstädte und daher ist es wichtig, diese auch zu erhalten. Es ist dabei eine grobe Missachtung der Mittelzentren durch die Landesregierung, dass diese nur die Innenstädte in den fünf größten Städten im Land fördern will. Wir als CDU-Landtagsfraktion haben dagegen ein Sofortprogramm entwickelt, das auch Städte wie Bad Kreuznach berücksichtigen würde. Bei der verfassungswidrig unzureichenden finanziellen Ausstattung der Städte muss das Land hier helfen und darf sich nicht wegducken.“, so Helmut Martin abschließend.

Pressemitteilung: CDU Bad Kreuznach