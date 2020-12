dm spendet für ehrenamtliche Projekte in der Region

Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 15:09 Uhr

Mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro spendete dm fünf Prozent seines Tagesumsatzes deutschlandweit an rund 1.750 ehrenamtliche Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung oder Kultur. Hierfür haben die Mitarbeiter aus den dm-Märkten individuell ihre eigenen Herzensprojekte vor Ort ausgewählt, die sie durch die Aktion gerne unterstützen möchten. In der Region, die von Mainz bis Mutterstadt und von Frankenthal bis Rockenhausen reicht, können sich 27 Spendenpartner über eine Unterstützung von insgesamt rund 23.000 Euro freuen. Bedacht wurden im Kreis Bad Kreuznach der Förderverein der Kita Naseweis in Hargesheim, der Verein Frauen helfen Frauen in Bad Kreuznach und der Kinderschutzbund Bad Kreuznach.