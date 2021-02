Digitale Weiterbildung im Beruf „Fachkraft im Gastgewerbe“

Mit der Umgestaltung der modularen Weiterbildung sollen gerade diese Arbeitnehmer unterstützt werden. Quereinsteiger erhalten die Chance gefördert zu werden, auch wenn sie sich nur für ein Modul der Weiterbildung interessieren. Drei bis vier Monate dauert die Qualifizierung im ersten Modul. Es startet mit einer Theoriephase, in der sie Vollzeit unterrichtet werden und der anschließenden Praxis im Betrieb wird das erste Modul erfolgreich abgeschlossen. Aktuell wollen die Verantwortlichen mit Modul II „Service & Counter“ starten. Gerade in diesem Bereich konnten die meisten Kräfte im vergangenen Jahr nicht mehr arbeiten. Die Inhalte entsprechen denen der Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe. Die digitale Weiterbildung wird von der FAW gGmBH, der Fortbildungsakademie der Wirtschaft angeboten. Deren Mitarbeiterin Anastasia Eppinger kam hierzu ins Gespräch mit Claudia Hubert vom Hotel & Restaurant Bergschlößchen. Der Simmerner Ausbildungsbetrieb verwöhnt seine Gäste auch in Corona-Zeiten mit einer besonderen Liefer- & Abholspeisekarte. Doch war das vergangene Jahr wie für alle Gastronomen keineswegs einfach.

„Die Idee an sich ist super“, so Claudia Hubert. Die Geschäftsführerin des traditionsreichen Familienhotels Bergschlößchen denkt darüber nach, mit Mitarbeitenden zu Weiterbildungsmöglichkeiten ins Gespräch zu gehen. Doch Hubert muss ihre Begeisterung auch in Schranken verweisen: „Hätte es das Angebot nicht schon im letzten Jahr geben können? Da wäre es viel leichter umzusetzen gewesen.“ Dem kann Anastasia Eppinger natürlich nur zustimmen. Das passende Modul der Fortbildung soll am 22. Februar starten. „Verbunden mit unserer Hoffnung auf Öffnung der Betriebe, wäre da eine begleitende Qualifizierung praktischer“, merkt Hubert an. Doch Arbeitgeber können beim Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit beantragen, ob die Schulungsgebühr und das Gehalt des Arbeitnehmers in dieser Zeit übernommen werden, wenn die Qualifizierung in Vollzeit erfolgt.

Weitere Module sind für die digitale Umsetzung noch in Arbeit. Für das gewünschte Zertifikat muss die FAW jeweils eine Zulassung beantragen. Das hat auch für die Umsetzung erst im Februar gesorgt. Die erste Idee bestand schon im April vergangenen Jahres. Aus den langjährigen Erfahrungen in der Teilqualifizierung in Präsenz im Bereich Gastronomie aus den nördlichen Akademien der FAW sollten alle Akademien bundesweit profitieren können. Dies gelungen in eine digitale Form zu bringen, war die Herausforderung. „Die Kollegen haben es so rasch es neben aller anderen Arbeit möglich war, aus dem Boden gestampft. Sie wollten es nicht holterdipolter, sondern mit Sinn und Verstand eine digitale Version präsentieren“, so Eppinger. Sie verantwortet für die Akademie Mainz alle digitalen Weiterbildungsangebote. Von dort aus werden die Landkreise Rhein-Hunsrück, Birkenfeld, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen unterstützt.

Gut überlegt war der Einstieg in die fünf Module mit dem zwei Modul „Service und Counter“. Das erste Modul „Küche und Buffet“ sowie die anderen Module „Warenwirtschaft“, „Wirtschaftsdienst“ und „Gästebetreuung und Verkaufsförderung“ folgen sobald die Zertifizierung erfolgt ist. Nach jedem Modul wird ein Zertifikat mit einem Kompetenzfeststellungsergebnis ausgestellt.

Selbstverständlich können die Teilnehmenden auch die Ausstattung und die Räume der FAW nutzen, sobald diese wieder öffnen dürfen. So lud sie die Mitarbeitenden des Bergschlößchens ein, sich jederzeit auch an den Standort in Simmern zu wenden. Dann können auch technische und inhaltliche Fragen vor Ort geklärt werden. Auch im Vorfeld sollen sich Interessierte an Eppinger werden. Sie weiß aus Erfahrung, dass oftmals Ängste vor Blended Learning Angeboten bestehen: bekomme ich das technisch hin, habe ich die passende Ausstattung, ist das nicht zu viel Zeit vor dem Bildschirm, wie komme ich im virtuellen Klassenzimmer zu recht. „Und dann sind sie von sich selbst überrascht, wie gut es läuft und wie wohl sie sich im virtuellen Klassenzimmer fühlen“, erinnert sich Eppinger. Die Pädagogin beschreibt noch einen weiteren Vorteil: „Bei einem digitalen Angebot muss nicht eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden, auch in einer ländlichen Region ist eine Teilnahme möglich ohne lange Fahrtwege zu haben.“

Hubert weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung, wie positiv sich Zertifikate und Abschlüsse auf einen auswirken können: „Der Selbstwert nimmt einfach zu. Man fühlt sich sicherer. Auch als angelernte Kraft fühle ich mich bestätigt in meiner Arbeit. Da kann ich auch leichter mal einem Azubi etwas sagen.“ Eppinger verbindet mit den Weiterbildungsangeboten immer eine Erweiterung des eigenen Horizonts und der Möglichkeiten und nach einer persönlichen Krise geben sie einem Auftrieb. Nach Abschluss aller Module ist eine Anmeldung zur externen Abschlussprüfung durch die IHK möglichen. Ob und wann dies ein Teilnehmender tut, ist dessen Entscheidung. Am 11. Februar, 25. Februar und 9. März können sich Arbeitgeber digital über die Möglichkeiten der Weiterbildung in der Kurzarbeit im Rahmen des Beschäftigungssicherungsgesetz informieren. Einem Mitarbeitenden eine solche Weiterbildung zu ermöglichen, muss eine wohlüberlegte Entscheidung zu sein. Keinesfalls ist dies selbstverständlich. Zu vieles muss dabei bedacht werden. Darin waren sich Eppinger und Hubert ebenso einig wie über den Mehrwert des Angebotes.