Deutsche Glasfaser baut Glasfasernetz in Langenlonsheim, Guldental und Laubenheim

Gute Nachricht für alle Deutsche Glasfaser Kunden in Langenlonsheim, Guldental und Laubenheim: Der Netzanbieter baut nun auch in diesen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg das reine FTTH-Glasfasernetz („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) aus. Die Tiefbauarbeiten starten in Kürze.

Die Netzausbauarbeiten in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg sind in vollem Gange: In Rümmelsheim und Dorsheim sind die Tiefbauarbeiten bereits fertiggestellt, in Bretzenheim und Windesheim stehen diese kurz vor dem Abschluss. Parallel finden die Hausanschlussarbeiten statt. Nun rollen in den kommenden Wochen auch in Langenlonsheim, Guldental und Laubenheim die Bagger für den Glasfaserausbau. Informationen über die anstehenden Aktivitäten und Baumaßnahmen erhalten die Bürger über die örtliche Presse und online auf der entsprechenden Projektseite unter www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau. Zudem sind virtuelle Bauinformationsabende geplant, bei denen sich die Anwohner über das Ausbauprojekt im Detail informieren können. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Fragen zum Netzausbau werden auch unter der kostenlosen Deutsche Glasfaser Bau-Hotline 02861/890 609 40 (montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr) beantwortet.

Alle Unentschlossenen haben noch die Möglichkeit, sich für einen Glasfaseranschluss ohne Anschlusskosten während der Bauphase zu entscheiden. Dazu können sie sowohl online unter www.deutsche-glasfaser.de, telefonisch unter 02861/813 34 00, als auch im örtlichen Baubüro einen Vertrag abschließen. Baubüro Rümmelsheim Hauptstraße, Rümmelsheim, Öffnungszeit: Freitag 9 bis 15 Uhr. Alle Interessierten können dort einen kostenlosen Beratungstermin unter 02861/813 34 20 vereinbaren.

Pressemitteilung: Deutsche Glasfaser