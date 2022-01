Dankeschön für engagierten Einsatz

Lebenshilfe, Hospizdienst, Polizei, die Freiwillige Feuerwehr, das DRK oder Tierheim. Viele Menschen im Kreis Bad Kreuznach müssen an den Weihnachtstagen arbeiten. Sie sind für andere da, haben Bereitschaftsdienst und kümmern sich um die, die auf Hilfe angewiesen sind. Und weil das gerade zu Weihnachten nicht selbstverständlich und sehr besonders ist, hat die Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner MdB sie in dieser Woche besucht. Mit einer großen Packung Merci hat sie geklingelt und Danke gesagt – für den Einsatz und die Arbeit. „Es waren nette Begegnungen und interessante Gespräche, spontan und gerade deshalb besonders schön“, so Klöckner.