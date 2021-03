CCC spendet 6000 Euro

Nicht nur, dass sie nach gelungener OP durch Dr. André Borsche und nach vier monatigem Aufenthalt in Deutschland kurz vor dem Rückflug in ihre Heimat Afghanistan stand, sondern die Botschafter des Vereins Creuznach Con Cuore (CCC), darunter Vorsitzende Heike Sellen waren gekommen, um ihrem Schützling alles Gute zu wünschen. Denn der Verein hatte seit Ende Dezember fleißig Spenden gesammelt, damit Mehria im Diakonie-Krankenhaus in Bad Kreuznach operiert werden konnte (wir berichteten). So kamen innerhalb von nur wenigen Monaten 6000 Euro zusammen, die dringend nötig waren. Das Kind konnte auch auch Dank der Hilfsorganisation „Kinder brauchen uns“ nach Deutschland geholt werden, damit hier ihre schweren Brandverletzungen behandelt werden konnten. Heike Sellen wollte die kleine Mehria aber nicht einfach so gehen lassen, sondern brachte dem Mädchen allerhand vom Osterhasen vorbei. Plüschtiere und Süßes kann sie nun in ihre Heimat mitnehmen. Sellen zeigte sich während der obligatorischen Scheckübergabe zufrieden, dass ihre Organisation mit einem solch hohen Betrag Mehria unterstützen konnte. Dies sei genau das, was die knapp 40 Mitglieder von CCC wollten, informierte Sellen. Aber sie gibt sich auch keiner Illusion hin. Wenn ihre Organisation dauerhaft die Arbeit von Dr. Borsche und Interplast nachhaltig unterstützen möchte, dann brauche man rund 100 Mitglieder. bj