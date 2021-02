Bundeswehr hilft bei Tests im Kurstift

Etwa 500 Tests müssen in der Woche durchgeführt werden. Das eigene Personal ist da überfordert, weil selbstverständlich die „normale“ Pflege für die Bewohner auf gewohnt hohem Niveau fortgeführt werden muss. Die Stiftsleiterin Christine Seuser verfolgte so konsequent das Angebot der Bundeswehr, bei der Testung zu unterstützen. Seit 31. Januar unterstützen Fahnenjunker Jan Häusler und Obergefreiter Dennis Müller die Mitarbeiter des Kurstift an zwei Tagen in der Woche. Die freundlichen Soldaten wurden in ihre Tätigkeit eingehend eingewiesen und zeigten ausgesprochen großes Engagement – ein gutes Beispiel für gesellschaftlichen Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.