Bridge-House-Twirlers drehen sich wieder

Die Square-Dancer der Bridge-House-Twirlers treffen sich wieder an ihrem Tanzplatz im Kurpavillion in Bad Münster dienstags von 20 bis 22 Uhr.

Ab Oktober finden die Tanzabende im Café Vielfalt in Bad Münster statt. Gäste sind willkommen unter der Beachtung der 2-G-Regel und nach Anmeldung über die Internetseite des Clubs oder bei Klaus Briese, Telefon 0171/782 40 57.

In der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Präsident gewählt und das übrige Board, der Vorstand, einstimmig bestätigt: Die bisherige Präsidentin seit 2019, Walburga Memmesheimer, übergab ihr Amt an Steffen Gillmann. Dem Board gehören weiter an: Vizepräsidentin Angelika Reusch-Wüsthoff, Secretary Jürgen Werner und die langjährige Kassiererin Sabine Briese.