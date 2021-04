Bienenstern ist Balkonpflanze des Jahres

Die heimische Bundestagskandidatin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihn jetzt mit Vertretern des Gartenbauverbands Rheinland-Pfalz in einer Bad Kreuznacher Gärtnerei vorgestellt. „Mit bienenfreundlichen Blumen kann jeder, der einen Garten oder Balkon hat, einen Beitrag zur Biodiversität leisten. Dafür braucht es aber Farbe: bunte Blüten statt grauem Beton, Bienenbuffets statt Steinwüsten, denn Bestäuber haben eine große Bedeutung für unser Ökosystem. Sie tragen maßgeblich zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und dazu, dass es eine große Auswahl an Obst, Gemüse und Blumen gibt“, so Julia Klöckner.

Übrigens: 22 Millionen deutsche Haushalte gärtnern auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratkilometern – das entspricht fast der Hälfte der rheinland-pfälzischen Landesfläche. Bei der Auswahl der richtigen Pflanzen unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Lexikon zu „Bienenfreundlichen Pflanzen“, das sich jeder unter dem Link www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/BienenfreundlichePflanzen.html bestellen kann. Gemeinsam mit über 500 Baumärkten und Gartencentern hat das BMEL außerdem die Informationskampagne „Bienen füttern“ ins Leben gerufen: Bis Ende August können Bienenbüfetts auch noch unter www.bienenfuettern.de digital eingetragen werden.