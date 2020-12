BfH engagiert sich in vielen Bereichen

Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 13:33 Uhr

Auch in diesem Jahr sind alle drei Ferienbetreuungen gut gebucht. Leider fiel Ostern der Corona-Pandemie zum Opfer und im Sommer musste man die Betreuung auf eine Woche verkürzen. Trotzdem waren alle Kinder und die Eltern begeistert und nun hofft man auf die Umsetzung der Betreuung im Herbst. Die Winterwanderung wurde von den Bürgern sehr gut angenommen. Die weiteren Aktivitäten wie die „Pflanzentauschbörse“, ein „Frühlingskaffee“, die „blühende Lindenstraße“ oder auch ein Boule-Abend konnten aufgrund der Corona-/Hygiene-Vorgaben nicht durchgeführt werden. Allerdings werden diese Aktionen weiter angeboten und durchgeführt, sobald sich die Situation entsprechend entspannt.

In der Kommunalpolitik konnte Dr. Pertler sehr zufrieden auf das erste Nachwahl Jahr zurückblicken. Das Leader-Projekt ist bereits in der Umsetzungsphase. Mit den BfH-Anträgen zur Bestandsaufnahme der Jugendarbeit, dem Zukunftskonzept für den Friedhof, der Umnutzung des alten Feuerwehrhauses zum Bauhof und dem Antrag zur „Dorfentwicklung“ wurden neue Themen angestoßen beziehungsweise sogar schon entschieden. Ein herzliches Dankeschön ging an den ebenfalls anwesenden Ortsbürgermeister Haiko Grün (BfH) für dessen großes Engagement in den zurückliegenden Monaten, sowie für die neue Transparenz in allen Gemeindebelangen. „Wir bewegen was“, so Dr. Pertler, nicht ganz ohne Stolz, im Gespräch. Schließlich steht das „Hargesheim bewegt“ schon immer im Vereinsnamen der BfH und kann nun gelebt werden.

In den anschließenden Wahlen wurde Olaf Schneider einstimmig zum Zweiten Vorsitzenden wiedergewählt. Im Rahmen der weiteren satzungsgemäßen Ergänzungswahlen wählte die Versammlung Anke Wolf erneut zur Kassiererin und bestätigte Astrid Pflügl als Zweite Beisitzerin.