Beste Stimmung bei den VfL Hockeyfreunden

Nach der Videokonferenz im November hatte VfL Trainer Thorsten Ackermann am dritten Advent die Hockeyfreunde zu einem weiteren Zoom Glanzpunkt geladen. Weltweit tanzen aktuell Menschen mit den gleichen Bewegungen in Hinterhöfen, Kirchen, Krankenhäusern und auf Parkplätzen. Diesmal hatte die rührige Hockeyabteilung des VfL 1848 Bad Kreuznach geladen und alle machten mit beim Mitmach- und Mutmachsong aus Südafrika, der bei den Krummholzkünstlern an diesem Tag zu einem Happening der besonderen Art wurde.

Gerade in Corona-Zeiten ist die Becher-Percussion der Hit schlechthin. Die Rhythmusübungen sind einfach, machen riesig Spaß und funktionieren auch mit Abstand am Platz – via Zoomkonferenz waren am Sonntagabend zahlreiche VfL Mitglieder zugeschaltet und freuten sich beim gemeinsamen Miteinander. Begeistert zeigte sich auch VfL Präsidentin Heike Bruckner, die erstmals dem Zoom-Spektakel beiwohnte. VfL Abteilungsvorsitzender Hans-Wilhelm Hetzel meinte: „Besonders in der momentan schwierigen Situation ist dieses Zoom Miteinander äußerst wichtig. Sieger sind wir alle.“