Bescherung für die Clowns

„Genau so, wie viele kleine Schneeflocken eine Schneedecke bilden, wirken sich auch zahlreiche Ehrenämter und systemrelevante Berufe in der Gesellschaft als eine tragfähige Schneedecke mit viel Zusammenhalt aus“, vergleicht Markus Graffe seine tolle Aktion. „Die Soo-Nahekisten mit leckerem Inhalt werden in der Region an diese Menschen verteilt“, ergänzt Junior-Chef Paul Graffe. „Zum ersten Mal erleben die Clowns eine Bescherung mit einem persönlichen Geschenk“, freut sich die Erste Vorsitzende Simone Arenz aus Bad Sobernheim. Darüber hinaus gab es weitere Kisten, für die Pflegekräfte in den Institutionen, die die Clowns mit Herz regelmäßig besuchen. „Eine Kiste werde ich direkt im Azurit Seniorenzentrum in Gensingen abgeben“, schmunzelt Simone Arenz und weiß, wie bemüht die Mitarbeiter dort sind, wenn die Clowns dort zu Besuch kommen. Die Firma MST-Graffe führt bereits seit über 15 Jahren zu Weihnachten verschiedene Charity-Aktionen von „Greif zu, sei fit“ bis zu „Werkstatt trifft Schule“ durch.