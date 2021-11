Beinbrech sorgt im Heimatmuseum für Wachstum

Umso dankbarer waren Stadtbürgermeister Michael Greiner und Museumsdirektorin Anke Wiechert über eine hierzu passende Unterstützung durch das Unternehmen Beinbrech. Das Holz- und Baustoffzentrum mit Firmensitz in Bad Kreuznach hat mit einem, bereits viele Jahrzehnte bestehendem Standort in der Felkestadt, eine starke Verbundenheit zur zweiten Kurstadt im Landkreis. Und so war es für Geschäftsführer Georg Böcking eine Freude, die Anfrage hinsichtlich eines Gewächshaus-Sponsorings direkt in die Tat umzusetzen.

Der Heilpflanzengarten am Priorhof verbindet die Gedanken von Hildegard von Bingen mit denen des Lokalmatadors Felke und zeigt mit mehr als 50 gepflanzten Arten welche wunderbare Wirkung die Natur alleine bereits in sich birgt. Das Gewächshaus mit knapp zehn Quadratmetern Fläche dient den Museumsteam um Anke Wiechert zur Aufzucht neuer Pflanzen und bietet diesen, in den nun kommenden Wintermonaten ebenso einen perfekten Wind- und Wettergeschützen Unterschlupf.