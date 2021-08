Beginn der generalistischen Pflegeausbildung

Begrüßt und in Empfang genommen wurden die neuen Auszubildenden von der Leitung Generalistik Madlen Knauf und Patrick Krieg. In der ersten Woche werden die Auszubildenden Raum und Zeit zum Ankommen in den verschiedenen Einrichtungen sowie für das Kennenlernen der verschiedenen Teams und ihrer neuen Lerngruppe bekommen.

Madlen Knauf und Patrick Krieg erläutern: „Mit dem seit vergangenem Jahr geltenden Pflegeberufereformgesetz hat der Träger, die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, sein bisheriges Ausbildungskonzept von Grund auf überarbeitet und den Fokus nun auf die praktische Ausbildung gelegt. Das bedeutet, dass wir Kooperationen mit zwei Berufsbildenden Schulen eingegangen sind, die die gesamte theoretische Ausbildung übernehmen. Die Praxisausbildung wird in den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, dem Krankenhaus St. Marienwörth und den verschiedenen Altenhilfeeinrichtungen, stattfinden.“ Madlen Knauf und Patrick Krieg sind von der neuen Ausrichtung überzeugt: „Die generalistische Pflegeausbildung ist kompetenzorientiert aufgebaut mit dem Ziel, dass unsere Auszubildenden eine zukunftsweisende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen erlernen können.“

Weitere Informationen zur generalistischen Pflegeausbildung gibt es unter www.marienwoerth.de.