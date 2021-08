Baumgärtner und Stabila spenden an Förderverein Lützelsoon

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 16:38 Uhr

Die Firma Baumgärtner aus Bretzenheim übergibt anlässlich einer Benefizaktion mit der Firma Stabila eine Spende in Höhe von 800 Euro an den Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien.

Die Bauunternehmung Peter Baumgärtner ist ein mittelständisches Unternehmen im schönen Bretzenheim an der Nahe. Deren Tätigkeitsfelder sind das Erstellen von Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern, Um- und Anbauten, Sanierungen, Pflasterarbeiten sowie Trockenlegungen von Gebäuden. Außerdem bieten sie jedes Jahr jungen Menschen die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Sie arbeiten eng zusammen mit Stabila. Die Firma Stabila Messgeräte Gustav Ullrich, mit Firmensitz in Annweiler ist ein bekannter und bedeutender Hersteller von Marken-Messwerkzeugen höchster Qualität.

Kürzlich übergab Geschäftsführer Peter Baumgärtner zusammen mit seinen Söhnen und der Enkelin den symbolischen Scheck an Ingrid Wirzius vom Förderverein Lützelsoon, diese bedankte sich herzlich für die tolle Spende. Herbert und Ingrid Wirzius informierten den Familienbetrieb über die Tätigkeiten von Verein und Stiftung. Der Förderverein Lützelsoon hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Familien in der Region, die durch die Krankheit ihres Kindes ein schweres Schicksal erleiden, helfend unter die Arme zu greifen. Diese Arbeit will der Familienbetrieb gerne unterstützen.