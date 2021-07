Atemschutzgeräteträger beenden ihre Weiterbildung

Viele Kreisausbilder engagieren sich hier ehrenamtlich zum Wohle aller Bürger im Landkreis Bad Kreuznach und dies auch in den Zeiten der Pandemie, soweit es zulässig ist. Da dies normalerweise Aufgabe des Landkreises ist, wurde im vergangenen Jahr der Kreisfeuerwehrverband Bad Kreuznach angefragt, ob er eine Weiterbildung für Atemschutzgeräteträger übernehmen könnte, da der Aufwand beziehungsweise die Organisation in Zeiten der Pandemie für den Landkreis zu aufwändig ist. Nach kurzer Überlegung hat der Kreisfeuerwehrverband dieser Anfrage zugestimmt und begann sofort mit der Organisation.

Die Wärmeerfahrungsanlage konnte bis zum 3. Juli genutzt werden. Nachdem alle Kommunen im Landkreis Bad Kreuznach angeschrieben wurden, um Teilnehmer zu melden, hat man schnell festgestellt, dass der vorgegebene Terminkalender in nur wenigen Tagen vollständig ausgebucht war. Im Oktober vergangenen Jahres fand dann die erste Weiterbildung im Stromberger Steinbruch statt. Letzter Ausbildungstag war am 3. Juli. Insgesamt fanden 23 ganztägige Weiterbildungen statt. An jedem Veranstaltungstag wurden zwölf bis 18 Teilnehmer weitergebildet. Insgesamt haben 240 Atemschutzgeräteträger dieses Weiterbildungsangebot des Kreisfeuerwehrverbandes Bad Kreuznach genutzt. Selbst Teilnehmer aus dem Landkreis Mainz-Bingen waren gekommen. Bei solch einer „Mamut Weiterbildung“ braucht man auch das nötige Ausbildungs- und Organisationspersonal. Hier gilt es einmal recht herzlichen Dank an Marco Pfeuffer, Andre Zimmermann, Benjamin Weil und dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Norbert Jung auszusprechen. Ob bei sechs Grad minus, strömenden Regen, Schneefall oder 25 Grad bei Sonnenschein, die Weiterbildung kam nie ins Stocken.

Weitergebildet wurden die Atemschutzgeräteträger insbesondere durch Hinweise und Empfehlungen wie man sich richtig bekleidet, bei einer Türöffnung vorgeht, im Kriechgang Hindernisse überwindet, Feuer mit Voll- oder Sprühstrahl bekämpft und abschließend Hygienemaßnahmen durchführt. Immer wieder wurde in der täglichen Abschlussbesprechung die Wärmeerfahrungsanlage gelobt, die mit einer Hitze von etwa 400 Grad aufgeheizt wurde. “Hier ist alles realitätsnah und man kommt auch direkt mit Feuer in Berührung", so die Teilnehmer. Alle 240 Teilnehmer äußerten den Wunsch, dass diese Weiterbildung in regelmäßigen Abständen (zwei bis drei Jahre) stattfinden müsste. Der Kreisfeuerwehrverband Bad Kreuznach wünscht sich, dass dieser Wunsch der Teilnehmer zukünftig von den Kommunen den Atemschutzgeräteträgern auch angeboten wird. Diese Veranstaltung hat wiederum gezeigt, dass im Landkreis Bad Kreuznach eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen den aktiven Einheiten und dem Kreisfeuerwehrverband gelebt wird.