Arbeitseinsatz der FWG Roxheim am Perkoplatz des Roxl Weinwanderwegs

Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 12:20 Uhr

Es wurden Hecken zurückgeschnitten, Unkraut gejätet, die Weitsprunggrube für die Kinder wiederhergerichtet und Reparaturarbeiten durchgeführt. Es wurde leider wieder mal festgestellt, dass unbekannte eine Tafel entweder beschossen oder massiv beworfen haben, wobei diese stark verbogen wurde. Zudem wurde das Hinweisschild der „Weitsprunggrube“ so rabiat aus dem Boden gerissen, dass sogar die Metallhülse verbogen war. Zudem war der Platz auch zum wiederholten Male zugemüllt. Unzählige Zigarettenkippen, leere Flaschen in den Hecken, Papiertaschentücher und Verpackungsmaterial in den Hecken, Glasscherben an dem Platz und vieles mehr.

„Es wäre wünschenswert, wenn die Besucher unseres Platzes diesen auch zu schätzen wissen und bitte ihren Müll und auch ihre Kippen wieder mitnehmen. So können sich alle Besucher über einen schönen Rastplatz mit einer tollen Aussicht freuen.“

Bericht von: FWG Roxheim